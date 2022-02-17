У Лебедині окупанти розбомбили хлібзавод За фактом знищення будівлі Лебединського хлібзаводу розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 5 березня 2022 року близько 7 год 30 хв підрозділи збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, здійснили авіаційний удар по об’єктах інфраструктури м. Лебедин. Унаслідок обстрілу зруйновано будівлю колишнього автопарку, пошкоджено автівки, АЗС та приватні будинки, зруйновано будівлю ТОВ «Лебединський хлібзавод».

Проведення досудового розслідування доручено слідчим відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Прокуратура Сумщини