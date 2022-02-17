Якщо зникло мовлення національних телеканалів — пояснення РНБО Окупанти намагаються руйнувати в Україні телевізійні вежі.

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України дали інструкцію, що робити, якщо зникло мовлення національних телеканалів, інформує "Дом".

Якщо зник доступ до ефірних каналів: