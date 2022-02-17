Якщо зникло мовлення національних телеканалів — пояснення РНБО

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України дали інструкцію, що робити, якщо зникло мовлення національних телеканалів, інформує "Дом".
Якщо зник доступ до ефірних каналів:
- - перемикайтеся на місцеві та регіональні телеканали у ваших областях. Там транслюють спільний проєкт — єдиний марафон "Ми сильні разом";
- - слухайте українське радіомовлення в інтернетрадіо radioplayer.ua (без тарифікації мобільних операторів та без завантаження застосунку);
- - більшість українських телеканалів мають власні канали на YouTube;
- - українські телеканали розкодовані на супутнику, доступ до мовлення безплатний;
- - на платформі Sweet.TV відкрито доступ до шести національних телеканалів: "1+1", "Новий канал", "ICTV", "СТБ", "Україна", "Україна 24";
- - медіасервіс Megogo відкрив вільний доступ до каналів: "UA:Перший", "1+1", "ICTV", "УНІАН ТВ", "Україна 24", "5 канал", "24 канал", "Рада", "Інтер" "BBC", "World News";