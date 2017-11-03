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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:44136

У Сумах забезпечили підвоз води до гуртожитків, де мешкають іноземні студенти

Через авіаобстріли Сум, у районі Хіммістечка, де розташовані гуртожитки Сумського державного університету, частково немає водопостачання та електроенергії

Через авіаобстріли Сум, у районі Хіммістечка, де розташовані гуртожитки Сумського державного університету, частково немає водопостачання та електроенергії. Для іноземних студентів організували підвезення води. Станом на 5 березня в гуртожитках університету перебувають близько 1700 іноземних студентів, повідомив ректор СумДУ Василь Карпуша.

У СумДУ навчається близько 600 індійських студентів. Долар Соні, один з них, говорить: "Зараз не дуже тихо. У нас є їжа, немає води. Воду привозять годині о 12-й. І ми нею користуємося. У супермаркеті поки продукти є. Нам теж допомагає українська сторона", про це пише Суспільне.

За словами іншого студента з Індії Джозефа Редіша, багато студентів бояться виходити. "Ми максимально координуємося з командирами, коли привозять їжу та воду. І так десятий день", - говорить він.

До гуртожитку налагоджено підвіз води. Роздають її не тільки студентам, а і мешканцям прилеглих житлових кварталів. За інформацією обласної військової адміністрації, є домовленість з гуманітарним фондом про підвіз продуктів. Для інформування студентів спеціально створено Telegram-канал.

Директорка студмістечка СумДУ Оксана Вернидуб пояснює: намагаються створити безпечні умови для студентів в укриттях і бути з ними на зв‘язку, наскільки це можливо. Їх забезпечують медикаментами, за потреби надають медичну допомогу. "Готових продуктів ми не привозимо, але продукти для приготування надаємо", – говорить вона.

За словами студента з Гани, вони налякані: "Ми ніколи не були в такій ситуації. Ми приїхали сюди навчатися. Моя мрія бути лікарем. І я дуже хочу продовжувати навчання і отримати диплом. Якщо такої можливості не буде, я хочу поїхати додому".

Як зазначає Василь Карпуша, ректор СумДУ, для евакуації студентів потрібен "зелений коридор", якого наразі немає. "Безпечно покинути Суми вони поки не можуть", – говорить він.

Общество Іноземні студенти СумДУ
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Дмитрий Живицкий
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