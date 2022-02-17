Суми та Сумський район 5 березня: звіт Голови Сумської обласної державної адміністрації

Ворог наніс точкові удари по містам Суми та Лебедин. Зокрема по інфраструктурним об’єктам: електро та теплостанції. Міста та села району частково без електроенергії, тепла та води.
Ударною хвилею повибивало шибки в навчальних закладах, лікарнях та житлових будинках Сум та Лебедина.
Комунальники і рятівники працюють, не покладаючи рук! Велика дяка вам, що робите усе для наших людей!
Прошу кожного ставитися з розумінням: в країні війна.
Під російський артобстріл також потрапило Краснопілля, там проблеми зі звязком та електроенергією. Розбиті домівки мирного населення.
Вдень сьогодні у Сумському районі росіяни розтрощили автівки цивільних людей, які просто їхали дорогою! І це далеко не перший випадок такої поведінки армії ворога.
Агресор також намагається влаштувати провокацію з евакуацією іноземних студентів, які навчаються у сумських вишах. Була розповсюджена інформація про начебто не бажання української сторони забезпечити безпеку іноземцям. Наразі ситуація знаходиться під контролем влади та керівництва університету.
У Сумах на повну працюють штаби волонтерської допомоги, територіальна оборона - наші захисники, дякую вам!
Тримаємо обласний центр Сумщини, за нами правда і за нами Україна!
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