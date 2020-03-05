Влада працює в штатному режимі, всі керівники на місцях», - запевнила мене голова Конотопської РВА Тетяна Сизон.
Двадцять пять мешканців Конотопа, які застрягли у Ніжині, сьогодні, нарешті, повернулися додому.
Нагадаємо, 24 лютого, через початок військових дій на Сумщині, поїзд за маршрутом Київ-Шостка
не зміг доїхати до кінцевої станції.
Він зупинився у Ніжині (Чернігівська обл), усіх пасажирів висадили, оскільки російські війська захопили єдину дорогу, що сполучала Ніжин і Конотоп, люди вимушені були залишатися у місці висадки і чекати на допомогу. Сьогодні Конотопська громада змогла забрати усіх своїх мешканців додому. Процес затягнувся через відсутність водіїв, готових виїхати за межі області.
Разом з тим у місті вирішили питання із підвозом лікарських засобів до аптек, завтра вони вже опиняться на прилавках аптек.
Ранок 5 березня на Сумщині почався рано, замість будильника - з нальоту російської авіації....
Про це у звіті Голови Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького за 05.03.2022....
Учора Шостка провела в останню путь захисника України Романа Бердинова, військового 13-го батальйону 58-ї бригади. Про це повідомив Шосткинський міський...
Російські військові грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей....