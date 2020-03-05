Звіт Дмитра Живицького за 05.03.20 по Конотопському району Конотопщина оговтується від пережитих штурмів

Влада працює в штатному режимі, всі керівники на місцях», - запевнила мене голова Конотопської РВА Тетяна Сизон.

Двадцять пять мешканців Конотопа, які застрягли у Ніжині, сьогодні, нарешті, повернулися додому.

Нагадаємо, 24 лютого, через початок військових дій на Сумщині, поїзд за маршрутом Київ-Шостка

не зміг доїхати до кінцевої станції.

Він зупинився у Ніжині (Чернігівська обл), усіх пасажирів висадили, оскільки російські війська захопили єдину дорогу, що сполучала Ніжин і Конотоп, люди вимушені були залишатися у місці висадки і чекати на допомогу. Сьогодні Конотопська громада змогла забрати усіх своїх мешканців додому. Процес затягнувся через відсутність водіїв, готових виїхати за межі області.

Разом з тим у місті вирішили питання із підвозом лікарських засобів до аптек, завтра вони вже опиняться на прилавках аптек.