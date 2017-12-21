Депутати Сумської обласної ради просять закрити небо над Україною Депутати Сумської обласної ради звернулися до керівників країн світу та країн-членів НАТО з проханням закрити небо над Україною

Депутати Сумської обласної ради звернулися до Президента США, Президента Франції, Канцлера Німеччини, Прем’єр-міністра Великобританії, Генерального секретаря НАТО, урядів та парламентів країн-членів НАТО, послів та дипломатичних корпусів усіх держав НАТО з проханням дослухатися до Президента України Володимира Зеленського і закрити небо над Україною. У зверненні йдеться, що ціна зволікання з закриттям неба – тисячі загиблих та ранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки. Тому просять діяти негайно, повідомляє sorada.gov.ua.