Депутати Сумської обласної ради просять закрити небо над Україною

Депутати Сумської обласної ради звернулися до Президента США, Президента Франції, Канцлера Німеччини, Прем’єр-міністра Великобританії, Генерального секретаря НАТО, урядів та парламентів країн-членів НАТО, послів та дипломатичних корпусів усіх держав НАТО з проханням дослухатися до Президента України Володимира Зеленського і закрити небо над Україною.
У зверненні йдеться, що ціна зволікання з закриттям неба – тисячі загиблих та ранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки. Тому просять діяти негайно, повідомляє sorada.gov.ua.
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