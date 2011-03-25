Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку РНБО спростовує фейки: воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Центр протидії дезінформації при РНБО перевірив поширення чуток про нібито гарантоване державою анулювання сплат комунальних платежів, банківських кредитів та послуг мобільного зв’язку під час війни з російськими окупантами.

У центрі підкреслюють:

Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються.

Більшість українських банків ініціювали відтермінування сплати за позиками до червня.

Оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти на розмови та інтернет і відтермінували їхню сплату, щоб жоден українець не втратив доступу до важливої інформації.

Смс-повідомлення про загрози відключення мобільного зв’язку чи нарахування штрафів за кредити або комуналку через несплату не підтвердилися.