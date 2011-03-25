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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Вчера 21:3756

Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку

РНБО спростовує фейки: воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Центр протидії дезінформації при РНБО перевірив поширення чуток про нібито гарантоване державою анулювання сплат комунальних платежів, банківських кредитів та послуг мобільного зв’язку під час війни з російськими окупантами.

У центрі підкреслюють:

  • Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються.
  • Більшість українських банків ініціювали відтермінування сплати за позиками до червня.
  • Оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти на розмови та інтернет і відтермінували їхню сплату, щоб жоден українець не втратив доступу до важливої інформації.

Смс-повідомлення про загрози відключення мобільного зв’язку чи нарахування штрафів за кредити або комуналку через несплату не підтвердилися.

Экономика Воєнний стан Комуналка
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