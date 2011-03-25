Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Центр протидії дезінформації при РНБО перевірив поширення чуток про нібито гарантоване державою анулювання сплат комунальних платежів, банківських кредитів та послуг мобільного зв’язку під час війни з російськими окупантами.
У центрі підкреслюють:
Смс-повідомлення про загрози відключення мобільного зв’язку чи нарахування штрафів за кредити або комуналку через несплату не підтвердилися.
Президент Володимир Зеленський у відеозвернення до українців у зв’язку з початком Росією війни оголосив про введення воєнного стану....
В Сумской области будет создана единая региональная компания для предоставления услуг по централизованному тепло-, водоснабжению и водоотведению.... 1
В договор коммунального заказа, который будут подписывать выигравшие конкурс жэки, будут включены их обязательство восстановить в домах почтовые ящики, указатели... 4
Городской голова Геннадий Минаев признал, что ситуация с обслуживанием жилья в Сумах останется без изменений на следующие 5 лет....
Последнее время большинство несчастных случаев на Сумском водоканале связано с нападениями собак на контролеров, и избиением работников предприятия посторонними лицами.... 2