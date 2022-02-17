Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Вчера 21:2187

На дорогах Сумщини зараз вкрай небезпечно (відео)

Російські військові грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей.

На відео - траса Київ - Суми, неподалік від  Сум, у напрямку столиці 5 березня. 
Відео опубліковане на телеграм-каналі керівника військової адміністрації Дмитра Живицького. Він також повідомив, що безпечно виїхати із Сум, Охтирки, Тростянця та Лебедина наразі неможливо.
Общество Російсько-українська війна
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Рашисти задумали визволяти іноземних студентів з Сум
Вчера 20:44

Рашисти задумали визволяти іноземних студентів з Сум

Російська пропаганда готує чергову провокацію, у якій можуть постраждати студенти Сумського державного університету....

Російські олігархи публічно засудили Путіна через вторгнення в Україну
Вчера 18:36

Російські олігархи публічно засудили Путіна через вторгнення в Україну

В оточенні президента РФ Володимира Путіна почалися розбіжності. Санкції проти Росії, які застосував Захід, сильно вдарили по гаманцю відомих олігархів....

Ворог не припиняє вкид фейків. Не розповсюджуйте їх!
Вчера 18:29

Ворог не припиняє вкид фейків. Не розповсюджуйте їх!

Коли ворогу не вдається захопити бажане, він починає воювати фейками....

Обстріл з крупнокаліберної артилерії житлових будинків на Сумщині - розпочато досудове розслідування
Вчера 17:56

Обстріл з крупнокаліберної артилерії житлових будинків на Сумщині - розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438...

Поліція Сумщини нагадує: світломаскування зберігає життя!
Вчера 17:46

Поліція Сумщини нагадує: світломаскування зберігає життя!

Поліція закликає всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок....

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Депутати Сумської обласної ради просять закрити небо над Україною
Вчера 21:43
Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку
Вчера 21:37
На дорогах Сумщини зараз вкрай небезпечно (відео)
Вчера 21:21
Як живуть іноземні студенти в умовах війни
Вчера 21:10
Укртелеком тимчасово не працює у Чернігівській, Херсонській та Сумській областях
Вчера 21:07
Рашисти задумали визволяти іноземних студентів з Сум
Вчера 20:44
Військовим тероборони в Охтирці передали гуманітарний вантаж з Польщі
Вчера 19:06
Російські олігархи публічно засудили Путіна через вторгнення в Україну
Вчера 18:36
Ворог не припиняє вкид фейків. Не розповсюджуйте їх!
Вчера 18:29
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

Статьи

"Народ не збирається здаватися". Зінченко розповів про свою "місію" через вторгнення РФ в Україну
Вчера 21:24
Понад 74 млн гривень виплатила НСЗУ лікарням Сумщини за пролікованих у січні пацієнтів
02.03.2022 16:05
Преимущества авиадоставки из Китая
23.02.2022 20:05
Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації
23.02.2022 13:56
Нет стажа? Соцпомощь вместо пенсии
22.02.2022 09:25
До Дня Державного герба України: сумський слід
19.02.2022 08:41
Гідний подарунок жінкам до свята від ТМ “Чарівна ніч”
18.02.2022 12:33
Нужен ли Сумам урбан-парк?
18.02.2022 11:43
«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують сумчанам пройти навчання ®
18.02.2022 11:41
Сумчанка Марина Попатенко: Мені безліч разів говорили, що політика – це «нежіноча справа»
18.02.2022 09:33
Що впливає на розмір допомоги безробітнім?
17.02.2022 17:33
Легальна праця: які переваги отримують роботодавці?
17.02.2022 12:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.