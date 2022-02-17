На дорогах Сумщини зараз вкрай небезпечно (відео) Російські військові грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей.

На відео - траса Київ - Суми, неподалік від Сум, у напрямку столиці 5 березня.

Відео опубліковане на телеграм-каналі керівника військової адміністрації Дмитра Живицького. Він також повідомив, що безпечно виїхати із Сум, Охтирки, Тростянця та Лебедина наразі неможливо.