На дорогах Сумщини зараз вкрай небезпечно (відео)

Російська пропаганда готує чергову провокацію, у якій можуть постраждати студенти Сумського державного університету....
В оточенні президента РФ Володимира Путіна почалися розбіжності. Санкції проти Росії, які застосував Захід, сильно вдарили по гаманцю відомих олігархів....
Коли ворогу не вдається захопити бажане, він починає воювати фейками....
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438...
Поліція закликає всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок....