Без електропостачання залишаються мешканці 40 населених пунктів Сумщини Працівники АТ "Сумиобленерго" продовжують працювати у посиленому режимі для забезпечення електропостачанням мешканців Сум та області.

Наші аварійно-відновлювальні бригади працюють цілодобово. Незважаючи на ризик для життя, енергетики виїжджають на місця пошкодження електромереж і проводять ремонтні роботи.

Внаслідок бойових дій електромережі зазнають значних пошкоджень. Так, станом на ранок 3 березня знеструмлені:

- 1 лінія електропередач 110 кВ

- 7 ліній електропередач 35 кВ

- 4 підстанції 35/10 кВ

- 18 ліній електропередач 10 кВ (із них 3 частково).

Без електропостачання залишаються мешканці 40 населених пунктів (із них 4 частково). Найбільш складна ситуація наразі на територіях обслуговування Краснопільської, Лебединської, Охтирської, Тростянецької, Великописарівської дільниць.

У пріоритеті енергетиків – лікарні, підприємства із забезпечення населення опаленням і водою. Тому просимо із розумінням поставитися до тимчасової відсутності світла. Енергетики фіксують кожне пошкодження і, за можливості, усувають його.

Нагадаємо, кол-центр АТ "Сумиобленерго" продовжує працювати для споживачів електроенергії. Через оголошення повітряної тривоги або небезпеку обстрілів можливі перебої у його роботі, але оператори Товариства на зв’язку, приймають повідомлення та надають необхідну інформацію. Телефони ко-центру: 0 (800) 300-247 (цілодобово, безкоштовно) або (0542) 659-659.

Бережіть себе! Слава Україні!