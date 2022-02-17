Соціальний захист Сум забезпечує містян державними і місцевими допомогами. Працівниками департаменту соціального захисту населення підготовлено документи для нарахування державних і місцевих допомог і передано відомості по їх виплаті до банківських установ та Укрпошти.

У межах отриманого з Державного бюджету України фінансування частково перераховано щомісячну компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування за лютий 1204 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І та ІІ категорії (526,5 тис. грн). Виплата допомоги ще 430 «чорнобильцям», які не отримали кошти, буде проведена найближчим часом після надходження відповідного фінансування з Державної скарбниці. До слова, виплату проведено з урахуванням перерахунку за січень поточного року в збільшених розмірах у зв’язку підвищення розміру допомоги: для категорії І – з 397,8 грн до 491 грн, для категорії ІІ – з 198,9 грн до 245,5 грн.

Забезпечено виконання програм Сумської міської територіальної громади соціального спрямування «Милосердя» та «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей», відповідно до яких жителям громади надаються додаткові соціальні гарантії: 100 особам перераховано щомісячні соціальні допомоги за березень на 265 тис. грн, зокрема, семи особам, яким виповнилося 100 і більше років, та 21 особі з-поміж учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, яким виповнилося 95 і більше років, особі з інвалідністю І групи з дитинства, майстру спорту України з пауерліфтингу та армспорту, Чемпіону України та Європи з пауерліфтингу та двом ветеранам підпільно-партизанського руху, 19 дітям з інвалідністю, хворим на рідкісні (орфанні) захворювання, які потребують спеціального дієтичного харчування та постійного прийому медичних препаратів, 29 дітям загиблих (померлих) захисників України, 12 членам сімей загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів, п’яти особам із інвалідністю внаслідок війни І групи з-поміж учасників бойових дій в Афганістані та 4 особам з інвалідністю внаслідок війни І групи з-поміж захисників України; захиснику України, який отримав захворювання під час участі в АТО, надано одноразову матеріальну допомогу; п’яти сім’ям загиблих (померлих) захисників України надано матеріальну допомогу для розв’язання соціально-побутових питань.