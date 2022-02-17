У Сумах виявили двох громадян з автоматами без дозволу на зброю Щодня з 7:30 до 17:00 дотримання громадського порядку в місті контролюють групи патрулювання у складі працівників поліції та мешканців громади, повідомляє начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Станіслав Кононенко.

Патрулювання Сум здійснюється за 24 маршрутами. Завдання – перевірка документів, попередження мародерства, профілактика адміністративних та кримінальних правопорушень. Патрулі працюють спільно з черговою частиною, здійснюють оперативне реагування на виклики та повідомлення, що надходять від громадян.

За інформацією інспектора сектору превентивної комунікації Сумського райуправління поліції ГУНП в Сумській області Яни Терещенко, лише минулої доби під час перевірки було виявлено двох громадян з автоматом АК-74 (у одного з них – два автомати та до 30 набоїв) без відповідного дозволу на зброю, в іншого був пістолет ПП та вісім набоїв. Нагадуємо, що відповідне право на користування зброєю серед цивільного населення та посвідчення встановленого зразка мають учасники тероборони.

Випадків мародерства не виявлено.