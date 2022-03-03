У Шостці поліцейські та рятувальники допомогли жінці потрапити до житла Йдучи до крамниці, жінка зачинила вхідні двері до своєї квартири, забувши ключі від житла всередині. Потрапити до помешкання їй допомогли рятувальники та поліцейські.

На телефон чергової частини Шосткинського районного управління поліції зателефонувала 46-річна місцева жителька. Вона прохала про допомогу.

За словами жінки, вона не може потрапити до своєї квартири, бо забула ключі від житла всередині. Вона також пояснила, що родичів у місті в неї не має, тож іти їй нікуди.

Правоохоронці зв’язалися з рятувальниками і, за допомогою драбини, допомогли пані потрапити до квартири на третьому поверсі.

Жінка подякувала учасникам за вкрай необхідну їй допомогу.

Поліція Сумщини