Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:52214

У Шостці поліцейські та рятувальники допомогли жінці потрапити до житла

Йдучи до крамниці, жінка зачинила вхідні двері до своєї квартири, забувши ключі від житла всередині. Потрапити до помешкання їй допомогли рятувальники та поліцейські.

На телефон чергової частини Шосткинського районного управління поліції зателефонувала 46-річна місцева жителька. Вона прохала про допомогу.

За словами жінки, вона не може потрапити до своєї квартири, бо забула ключі від житла всередині. Вона також пояснила, що родичів у місті в неї не має, тож іти їй нікуди.

Правоохоронці зв’язалися з рятувальниками і, за допомогою драбини, допомогли пані потрапити до квартири на третьому поверсі.

Жінка подякувала учасникам за вкрай необхідну їй допомогу.

Поліція Сумщини

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
Вчера 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Соціальний захист Сум забезпечує містян державними і місцевими допомогами.
Сегодня 12:48
Кожен житель Сумщини, який втратив роботу, отримає 6 500 гривень без жодних умов
Сегодня 12:23
У Сумському районі рятувальники витягнули з кювету молоковоз (ВІДЕО)
Сегодня 12:07
У Сумах виявили двох громадян з автоматами без дозволу на зброю
Сегодня 11:56
У Шостці поліцейські та рятувальники допомогли жінці потрапити до житла
Сегодня 11:52
В Охтирці рятувальники та місцеві жителі продовжують розбирати завали будівель (ВІДЕО)
Сегодня 11:49
У Сумах поліцейські затримали чоловіка з нелегальною зброєю
Сегодня 11:31
Прикордонники і ЗСУ вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині
Сегодня 11:26
Сумська поліція закликає громадян не порушувати комендантську годину
Сегодня 11:22
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

Статьи

Понад 74 млн гривень виплатила НСЗУ лікарням Сумщини за пролікованих у січні пацієнтів
Вчера 16:05
Преимущества авиадоставки из Китая
23.02.2022 20:05
Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації
23.02.2022 13:56
Нет стажа? Соцпомощь вместо пенсии
22.02.2022 09:25
До Дня Державного герба України: сумський слід
19.02.2022 08:41
Гідний подарунок жінкам до свята від ТМ “Чарівна ніч”
18.02.2022 12:33
Нужен ли Сумам урбан-парк?
18.02.2022 11:43
«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують сумчанам пройти навчання ®
18.02.2022 11:41
Сумчанка Марина Попатенко: Мені безліч разів говорили, що політика – це «нежіноча справа»
18.02.2022 09:33
Що впливає на розмір допомоги безробітнім?
17.02.2022 17:33
Легальна праця: які переваги отримують роботодавці?
17.02.2022 12:25
«Питання безпеки мешканців області потребують детального вивчення» - Євген Южаков
17.02.2022 11:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.