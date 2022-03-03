У Шостці поліцейські та рятувальники допомогли жінці потрапити до житла

На телефон чергової частини Шосткинського районного управління поліції зателефонувала 46-річна місцева жителька. Вона прохала про допомогу.
За словами жінки, вона не може потрапити до своєї квартири, бо забула ключі від житла всередині. Вона також пояснила, що родичів у місті в неї не має, тож іти їй нікуди.
Правоохоронці зв’язалися з рятувальниками і, за допомогою драбини, допомогли пані потрапити до квартири на третьому поверсі.
Жінка подякувала учасникам за вкрай необхідну їй допомогу.
Поліція Сумщини