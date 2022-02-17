В Охтирці рятувальники та місцеві жителі продовжують розбирати завали будівель (ВІДЕО) Минулої доби (2 березня) в м. Охтирка 51 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС залучались до розбору зруйнованих конструкцій будівель по пров. Штагера

Роботи проводились спільно з місцевими жителями. Головне управління ДСНС України у Сумській області