Прикордонники і ЗСУ вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині.

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України відмінно виконують завдання з нещадного знищення російських окупантів на території України!!! Секретар у Рада національної безпеки і оборони України Олексій Данілов