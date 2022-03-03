Як зараз працює Сумська лікарня №5? Адміністрація КНП "Клінічна лікарня №5" Сумської міської ради повідомляє, що згідно наказу Міністерства охорони здоров"я України під час воєнного стану тимчасово припиняється, зокрема, планова госпіталізація пацієнтів.

Натомість, забезпечується надання екстреної медичної допомоги в повному обсязі, паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах. Також не підлягають припиненню термінові та невідкладні планові госпіталізації та планові операції, що пов"язані з іншими невідкладними та терміновими заходами з госпіталізації та плановими операціями, коли їх перенесення ( відтермінування ) несе серйозний ризик для життя і здоров"я.

Шановні пацієнти ! Поліклініка тимчасово планової медичної допомоги не надає. За невідкладною допомогою та випискою рецептів на ІНСУЛІН просимо звертатися на приймальне відділення нашої лікарні. Конт.тел. (0542) 66-28-04.