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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:23129

Росія готує відеофейк із Зеленським про начебто капітуляцію України — розвідка

Росія планує вдатися до технології діпфейк – накласти обличчя президента України Володимира Зеленського на сфабриковане відео, в якому він нібито оголосить про капітуляцію України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У відомстві пояснили, що діпфейк — це методика синтезу зображення людини, яка заснована на штучному інтелекті. Його використовують для поєднання і накладення одних зображень і відео на інші зображення або відеоролики.

"На практиці ж це означає, що комп'ютерні алгоритми навчилися "оживляти" фотографії, синтезувати голос людини та замінювати обличчя на певному відео. У результаті можна отримати контент, який зовні майже не відрізняється від реального", — розповіли в ГУР.

Зазначається, що цю технологію РФ може застосувати, коли вважатиме, що Україна виснажена й хоче здати свої державні інтереси. За даними української розвідки, у фейковому відео може бути використано обличчя Зеленського, щоб таким схилити українські війська до капітуляції.

"Тому знайте: подібне відео буде фейком, мета якого посіяти паніку, дезорієнтувати, зневірити, схилити наші війська до капітуляції", — попередили в ГУР.

Там нагадали, що коли на початку лютого 2022 року конфлікт з Росією почав набирати обертів, вона активізувала всі доступні їй інструменти гібридної війни та "почала один за одним фабрикувати відеоролики, дуже "дешевих" за своєю якістю".

"Дитсадок начебто ЗСУ обстріляли в Станиці Луганській, то начебто ЗСУ готує хімічну диверсію на території ОРДЛО, то так звані "ЛНР" і "ДНР" починають масову евакуацію населення", — повідомили в розвідці.

Политика
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