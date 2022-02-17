Сумський музикант створив кліп про війну в Україні (відео) Сумський виконавець Олександр Мілош виклав в мережі кліп на свою пісню «До дому».

Мілош - До дому...

Коли трава під ноги стелить шлях, - я йду Коли немає сили жити, - я живу Так хочу скоріш прийти додому я Бо знаю, мене чекає там сім‘я

Моє життя у фоторамці на стіні Відбитки синових долонь мене чекають на вікні Так тепло, коли в руках гарячий чай Так тихо, шепоче вітер: «засинай»

Я побудую сину замок із піска, шо б лютий ворог Не поцілив його війська Так влучно стріляють лицарі мої Так сумно - моя країна у вогні

А хлопці їдуть на війну, таке життя Любов і смерть - один лиш крок із забуття На небі боронять світло пацани Додому вже не повернуться вони