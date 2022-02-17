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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 00:42179

Як живе Шостка в умовах війни

Допомагали Конотопу тримати оборону.

Завершили об’єднання усіх камер відеоспостереження у місті в одну систему – понад 80 штук.

Встановили мораторій на підвищення цін на товари першої необхідності.

Частково вирішили питання по поставці бензину в територіальну громаду. Але потреба лишається!

В місті з’явилися біженці з інших територій. Міський голова закликає біженців звертатися в управління соцзахисту – їх візьмуть на облік і допомагатимуть необхідними ресурсами.

Комунальні послуги надаються, електроенергія і газ постачаються.

В місті за цю добу народилися двоє малюків.

На території Шосткинського  району ворога немає, ворожої техніки також. Вони її вивели повністю. Ми завалили дорогу.

Общество
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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