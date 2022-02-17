Як живе Шостка в умовах війни

Завершили об’єднання усіх камер відеоспостереження у місті в одну систему – понад 80 штук.
Встановили мораторій на підвищення цін на товари першої необхідності.
Частково вирішили питання по поставці бензину в територіальну громаду. Але потреба лишається!
В місті з’явилися біженці з інших територій. Міський голова закликає біженців звертатися в управління соцзахисту – їх візьмуть на облік і допомагатимуть необхідними ресурсами.
Комунальні послуги надаються, електроенергія і газ постачаються.
В місті за цю добу народилися двоє малюків.
На території Шосткинського району ворога немає, ворожої техніки також. Вони її вивели повністю. Ми завалили дорогу.