МЗС закликає Росію негайно припинити бойові дії у Харкові та Сумах для евакуації населення

«Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію негайно припинити бойові дії в Харкові та Сумах, щоб ми могли організувати евакуацію мирного населення, у тому числі іноземних студентів, до безпечних українських міст», - наголосило відомство.

Зазначається, що студенти з Індії, Пакистану, Китаю не можуть виїхати через невибіркові обстріли та варварські ракетні удари збройних сил РФ по житлових районах та цивільній інфраструктурі.

Уряд України готовий допомогти іноземним студентам переїхати з Харкова та Сум, якщо Росія візьме на себе зобов’язання припинити вогонь. Спроба організувати евакуацію через міста, які зазнають російських бомбардувань і ракетних ударів, надзвичайно небезпечна.

У міністерстві також терміново закликають уряди Індії, Пакистану, Китаю та інших країн, студенти яких стали заручниками російської збройної агресії в Харкові та Сумах, вимагати від Москви, щоб вона дозволила відкрити гуманітарний коридор до інших міст України.

Підкреслюється, що уряд України прагне надати іноземним студентам всю необхідну допомогу, щоб вони могли безпечно повернутися до рідних країн.