Трасу Кіпті-Бачівськ звільнили, її контролюють ЗСУ та тероборона, – Живицький Траса Кіпті-Бачівськ у Сумській області – під контролем ЗСУ та тероборони.

Про це у відеозверненні на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook поінформував голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

Чиновник зазначив, що війська РФ частково залишили трасу, частково її звільнили ЗСУ. У Шостці закріпили блокпости.

Живицький резюмував, що "наші люди перекрили в'їзд із РФ в Україну, зробили завали – це і дерева, і блоки, інші загороджувальні споруди – і тепер ця траса контролюється теробороною Сумської області".

Слід зазначити, що 26 лютого російські війська захопили трасу Кіпті-Бачівськ. Траса з'єднує пункт пропуску Бачівськ на кордоні з РФ із селом Кіпті Чернігівської області в напрямку Києва. Це частина траси Київ-Москва.