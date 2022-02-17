У Тростянці окупанти прикриваються населенням як щитом

Звіт Голови Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького за 01.03.2022
Охтирський район, місто Тростянець.
Інформація від голови Тростянецької громади, Юрія Бови.
Станом на 1.03 три російські колони з різних сторін, зайшли в Тростянець і повністю зайняли місто. Знесли танком ворота у Круглий Двір, розбили картинну галерею.
У місті майже всі лінії електропередач пошкоджені, розбиті всі дороги.
Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії.
Ворог створив тут такий собі штаб.
Хочу сказати, що міська влада – працює. Навіть у таких умовах. Забезпечуємо людей їжею, хліб печеться. Територіальна оборона працює. Ми бережемо кожне життя!!!