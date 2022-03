Голова Сумської військової адміністрації звернувся до світу Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький звернувся до світу. Відео в кінці, доскрольте.

Я, Живицький Дмитро Олексійович − голова Сумської державної адміністрації − керівник Сумської обласної військової адміністрації, рядовий запасу.

Я вперше за 6 днів війни в Україні і на Сумщині звертаюсь не до мешканців Сумської області, а до керівництва Збройних Сил України, до Міністра оборони України, до голови Ради національної безпеки та оборони, я звертаюсь до всього цивілізованого світу, до Президента кожної країни, яка вважає себе демократичною, я звертаюсь до всіх, кому небайдуже майбутнє України, Європи, всього світу.

На даний момент на Сумщину зайшло вже більше десятка тисяч техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області і знищують людей у нас в Україні.

Було обстріляно місто Охтирка, яке майже на половину зруйноване. Сьогодні мародери російської так званої армії безчинствують на території всієї області. Але наша територіальна оборона тримає сьогодні усі населені пункти, голими руками та лише з автоматами в руках з коктейлями Молотова ми зупиняємо десятки і сотні ворожої техніки.

Сьогодні на території Сумської області прямо зараз заходять десятки, сотні російських Іскандерів, Градів, Ураганів, Буків, танків, БТРів, колони заправників, заходить така техніка, яку навіть місцеві мешканці не можуть ідентифікувати.

Ми розуміємо, якщо не буде підтримки сьогодні нашої армії Байрактарами, якщо не буде підтримки авіації, якщо не буде бомбардування цих цілей точними ракетами, якщо ми не зупинимо цю навалу на Сумщині, вони завтра будуть в Києві. І це проблема не тільки наша. Це проблема сьогодні всієї України, всієї Європи і всього цивілізованого світу.

Я не прошу, я вимагаю забезпечити Сумську область ударами Байрактарів, забезпечити роботу по наземним цілям ворога високоточною зброєю, ракетами. Я вимагаю авіації, яка не дасть сьогодні стерти з лиця землі мою рідну Сумщину. Нам потрібні тепловізори, нам потрібні снайперські гвинтівки та набої, нам потрібні рації, нам потрібен захист − бронежилети, каски, нам потрібен тактичний одяг, нам потрібні гранатомети, Джавеліни, Еллоу, будь-які протитанкові реактивні системи.

Сьогодні наша територіальна оборона − гола й боса − захищає 1 млн 100 мешканців Сумської області. І я вимагаю, щоб наша область залишилась мирною, незалежною і тримала надалі незалежність України і мир в Європі. Я вимагаю від вас підтримки.

Ми сьогодні завдяки нашій героїчній теробороні тримаємо, палимо, знищуємо відправляємо назад в Росію ворога. Сьогодні колона розвернулася і пішла назад.

Сьогодні Сумщину і кожного мешканця Сумської області − від новонародженої та маленької дитини до старої людини − захищає НАТО. І НАТО − це не блок НАТО, це Наша Ахуєнна Територіальна Оборона. І я пишаюся нашою теробороною. Я дякую їм, я дякую нашим хлопцям, я дякую волонтерам, я дякую підтримці всіх регіонів України, я дякую підтримці своїх колег, які сьогодні збирають гуманітарну допомогу і доправляють до нас на Сумщину. Я дякую сьогодні підтримці тих, хто телефонує і запитує, скільки і чого нам потрібно. Я сьогодні дякую кожному, хто зі зброєю в руках або в інформаційному просторі веде війну з ворогом.

І повірте, якщо буде підтримана Сумщина, то буде мир в Україні, буде мир в Європі і буде мир у світі.

Пишаюся нашими воїнами! Слава Україні!

I, Zhyvytskyy Dmytro Oleksiyovych, Head of the Sumy Region State Administration - Head of the Sumy Region Military Administration, a private soldier in the reserve.

For the first time in the six days of the war in Ukraine and in Sumy region, I am not addressing the people of Sumy region, but the leadership of the Ukrainian armed forces, the Minister of Defence

of Ukraine, and Defence Council, I appeal to the entire civilized world and to the President of every country that considers itself democratic, and I appeal to all those who care about the future of Ukraine, Europe and the entire world.

At the moment, more than ten thousand pieces of equipment, heavy weaponry and multiple-launch rocket systems have already entered the Sumy region and are moving across the territory of the entire region and killing people in Ukraine.

The city of Okhtyrka has been shelled and is almost half destroyed. Today, marauders of the Russian so-called army are rampaging throughout the region. But our territorial defence forces are in control of all settlements, and we are taking out dozens and hundreds of enemy vehicles by only our bare hands, and machine guns, and Molotov cocktails.

Dozens, hundreds of Russian Iskanders, Grads, Hurricanes, Buk missile launchers, tanks, APCs, refuelling convoys are entering Sumy region right now, with equipment that even local residents cannot identify.

We understand that if our army is not supported today by Byraktars, if the aviation is not supported, if precision missiles are not bombed at these targets, if we do not stop this invasion in Sumy region, they are going to enter Kyiv tomorrow. And this is not only our problem. Today it is a problem for all of Ukraine, all of Europe and the entire civilized world.

I am not asking, I am insisting that the Sumy region be supplied with high-precision weaponry and missiles to attack enemy ground targets. I call for aviation, which will not allow to wipe out my homeland Sumy region. We need thermal imagery, we need sniper rifles and bullets, we need walkie-talkies, we need protection - body armour, helmets, we need tactical clothing, we need grenade launchers, Javelins, Yellows, any anti-tank reactive systems.

Today our territorial defence - naked and barefoot - protects 1 million 100 residents of the Sumy region. I ask that our region remains peaceful, independent and maintain the independence of Ukraine and peace in Europe. I ask for your support.

Today, thanks to our heroic troops, we are taking down, burning and sending the enemy back to Russia. Today the column turned around and marched back.

Today the Sumy region and every citizen of the Sumy region - from a newborn and a little child to an old man - is protecting NATO. And NATO is not NATO countries bloc, it's Our Fucking Insane Territorial Defence. And I'm proud of our territorial defence. I’m grateful to them, I’m grateful to our guys, I’m grateful to the volunteers, I’m grateful to the supporters of all the regions of Ukraine, I’m grateful to the supporters of my colleagues who today are collecting humanitarian aid and sending it to Sumy. I am grateful for today's support to those who call me and ask how much and what we need. Today I’m grateful to everyone who is waging war against the enemy with weapon in their hands or with information in the media.

Believe me, if Sumy region is supported, there will be peace in Ukraine, peace in Europe and peace in the world.

I am proud of our soldiers! Glory to Ukraine!