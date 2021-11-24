СБУ закликає протидіяти фейкам Служба безпеки України закликає громадян не розповсюджувати інформацію, що не відповідає дійсності та покликана посіяти паніку серед населення.

Шановні українці!

Вся країна сьогодні разом протидіє російським окупантам.

І так само разом можемо заблокувати тих, хто несе дезінформацію в наші домівки чи пропонує здатися.

Служба безпеки України інформує, що низка інформаційних телеграм-каналів координуються 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ (https://t.me/SBUkr/2053).

Зокрема, це «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

Саме їх використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні та психологічні операції в інтересах РФ.

Будь ласка, не поширюйте контент із цих телеграм-каналів!

А краще – взагалі відписуйтеся від них і викреслюйте назавжди зі своїх гаджетів.

Разом переможемо!