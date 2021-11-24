СБУ закликає протидіяти фейкам

Шановні українці!
Вся країна сьогодні разом протидіє російським окупантам.
І так само разом можемо заблокувати тих, хто несе дезінформацію в наші домівки чи пропонує здатися.
Служба безпеки України інформує, що низка інформаційних телеграм-каналів координуються 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ (https://t.me/SBUkr/2053).
Зокрема, це «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».
Саме їх використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні та психологічні операції в інтересах РФ.
Будь ласка, не поширюйте контент із цих телеграм-каналів!
А краще – взагалі відписуйтеся від них і викреслюйте назавжди зі своїх гаджетів.
Разом переможемо!
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