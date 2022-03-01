У Могриці рятувальники спільно з місцевим населенням ліквідували пожежу в житловому будинку 1 березня о 07:22 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу приватного житлового будинку в с. Могриця, Сумського району. На гасіння направили відділення 25-го державного пожежно-рятувального посту.

Ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу місцеві жителі приступили до гасіння використовуючи відра з водою. В подальшому громадяни надавали активну допомогу рятувальника в приборканні пожежі. Також за допомогою трактору з бочкою місцевого агропідприємства здійснювався підвіз води до пожежної автоцистерни. О 10:44 загоряння вдалося локалізувати. Під час розбору конструкцій було виявлено тіло загиблого господаря будинку, 1943 р.н. О 12:12 пожежу ліквідували. Головне управління ДСНС України у Сумській області