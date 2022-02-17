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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:471179

На Сумщині 11 окупантів здалися в полон (відео)

У с. Грунь на Охтирщині у полон здалися 10 солатів-контрактників та офіцер.

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Цитата

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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
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