Соціальні служби Сум працюють в умовах воєнного стану

Приймання громадян в Громадській приймальні (вулиця Харківська, 35) та на віддалених робочих місцях (вул. Охтирська, 11, Міський єдиний інформаційно-розрахунковий центр, ЦНАП та Центр учасників бойових дій) призупинено.

Всі документи для оформлення різних видів державної соціальної допомоги, житлової субсидії, пільг та компенсацій приймаються за допомогою електронної пошти або, за потреби, заяву з документами на призначення соціальних виплат можна надіслати на адресу департаменту (40035, м. Суми, вулиця Харківська, 35) через поштові відділення чи, з дотриманням всіх заходів безпеки власного життя, залишити в скриньці біля адмінбудинку департаменту.

Бланки щодо оформлення різних видів державної підтримки можна скачати тут: субсидіїї, допомоги,субсидії.

Консультації з питань соціального захисту можна отримати за тел.: з питань правильності оформлення документів для субсидії та допомог: (050)4078199, (050)4078002 з питань оформлення пільг та державних виплат: (050)4078117.

Департаментом забезпечено своєчасне нарахування за березень усіх державних допомог, житлових субсидій, пільг та компенсацій.

Виплата здійснюватиметься після надходження відповідного фінансування.

З нагальних питань можна звертатися до департаменту через Facebook (Соціальний захист міста Суми).