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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:17255

Створено Перший Сумський гуманітарний штаб

На Сумщині створено Перший Сумський гуманітарний штаб.

Офіційна сторінка Першого Сумського гуманітарного штабу

https://www.facebook.com/Sumy.Volunteering/

Саме цей штаб координує роботу волонтерів по Сумській області.

Сюди можна звертатись, якщо ви хочете допомогти.

І до них потрібно звертатись, якщо вам потрібна допомога.

Нагадаємо реквізити для фінансової допомоги:

Рахунок для збору коштів на соціально-гуманітарні потреби: ПриватБанк

МФО: 305299

IBAN: UA183052990262046400929177521

Рахунок отримувача: 262046400929177521

Гринник Ксенія Володимирівна

ІПН: 3199819408

Рахунок для збору коштів на допомогу теробороні Сумщини:

Монобанк

МФО: 322001

Гривня:

Рахунок 4441114450314040

IBAN: UA263220010000026201306510559

ІПН: 3370206301

Отримувач: Щербакова Альона Сергіївна

Shcherbakova Alona

Якщо Ви хочете перерахувати гроші з-за кордону для Сумщини:

Реквізити для надання допомоги у фунтах стерлінгів.

Назва підприємства/company Name

ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО

IBAN Code

UA113375460000026007050014759

Назва банку/Name of the bank

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

Реквізити для надання допомоги у доларах.

Назва підприємства/company Name

ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ

IBAN Code

UA843375460000026004055014382

Назва банку/Name of the bank

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

Реквізити для надання допомоги у євро.

Назва підприємства/company Name

ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ

IBAN Code

UA073375460000026005055015540

Назва банку/Name of the bank

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

Общество
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