Створено Перший Сумський гуманітарний штаб

Офіційна сторінка Першого Сумського гуманітарного штабу
https://www.facebook.com/Sumy.Volunteering/
Саме цей штаб координує роботу волонтерів по Сумській області.
Сюди можна звертатись, якщо ви хочете допомогти.
І до них потрібно звертатись, якщо вам потрібна допомога.
Нагадаємо реквізити для фінансової допомоги:
Рахунок для збору коштів на соціально-гуманітарні потреби: ПриватБанк
МФО: 305299
IBAN: UA183052990262046400929177521
Рахунок отримувача: 262046400929177521
Гринник Ксенія Володимирівна
ІПН: 3199819408
Рахунок для збору коштів на допомогу теробороні Сумщини:
Монобанк
МФО: 322001
Гривня:
Рахунок 4441114450314040
IBAN: UA263220010000026201306510559
ІПН: 3370206301
Отримувач: Щербакова Альона Сергіївна
Shcherbakova Alona
Якщо Ви хочете перерахувати гроші з-за кордону для Сумщини:
Реквізити для надання допомоги у фунтах стерлінгів.
Назва підприємства/company Name
ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО
IBAN Code
UA113375460000026007050014759
Назва банку/Name of the bank
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code
PBANUA2X
Реквізити для надання допомоги у доларах.
Назва підприємства/company Name
ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ
IBAN Code
UA843375460000026004055014382
Назва банку/Name of the bank
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code
PBANUA2X
Реквізити для надання допомоги у євро.
Назва підприємства/company Name
ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ
IBAN Code
UA073375460000026005055015540
Назва банку/Name of the bank
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code
PBANUA2X