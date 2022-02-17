У Сумах містяни готують для росіян "Бандера-смузі"
Близько двох десятків сумчан зібрались у дворі багатоповерхівки, працюють просто неба. Кажуть: роблять це, аби дати відсіч окупантам.
"Щоб не було у нас не ЛНР, ні ДНР, і СНР щоб не було. У нас одна вільна Україна. В Росію не хочемо. Ми її сюди не звали, не просили. А зараз будемо пригощати коктейлями", – розповів місцевий мешканець.
З собою принесли приладдя: розчинник, пінопласт, ганчір’я, пляшки. Чоловіки мішають розчин, жінки – набивають тканину. Говорять, зараз немає поділу на чоловіків і жінок, працюють усі. Виготовляють коктейлі, говорять, другий день. За вчора виготовили 10 ящиків суміші, сьогодні, кажуть, встигнуть зробити більше. пише Суспільне.