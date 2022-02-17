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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:351016

На Сумщині відбувся обмін полоненими

Перший обмін полоненими на Сумщині відбувся!

Ми обміняли наших п’ятьох людей з тероборони на одного російського офіцера військової поліції. Повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Общество
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