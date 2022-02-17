Підняття цін на продукти харчування в умовах війни є неприпустимим, – Держпродспоживслужба. У часи, коли вся країна згуртувалася для протидії військовій агресії, підвищення цін на хліб та інші продукти є неприпустимим, повідомляють на сайті Держпродспоживслужби.

Ціни на продукти харчування мають залишатися на рівні цін, що були встановлені станом на 23.02.2022.

Держпродспоживслужба також просить громадян повідомляти про випадки завищення цін на продукти харчування.

Якщо ви виявили неправомірне підвищення цін, повідомте Держпродспоживслужбу або її територіальні органіи. Зробити це можна:

за допомогою електронної пошти info@dpss.gov.ua;

за телефонами (050) 230 04 28, +380 (96) 000 98 23 ;

через чат-бот, який працює в мессенджері Телеграм.

також ви можете звертатись до територіальних органів Держпродспоживслужби, контакти яких можна знайти на сайті dpss.gov.ua.