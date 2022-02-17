У Сумах на перехресті сталася ДТП

Сумчани, будь ласка, бережіть себе і оточуючих, не літайте без потреби по місту, світлофори не працюють
Зберігайте, будь ласка, спокій, не наражайте інших на небезпеку!
Происшествие произошло на улице Интернационалистов. Заявитель обнаружил на своем автомобиле повреждения, характерные для ДТП, но другого участника на месте не...
Сообщения о ДТП на улице Харьковской патрульной получили ночью, с пятницы на субботу....
В Сумской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого водитель и пассажирка получили телесные повреждения....
Лебединские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором травмировался мужчина....
На улице Черниговской произошло автопроисшествие с участием автомобилей ВАЗ 2106 и SSang Yong Korando....