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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:20701

У Сумах на перехресті сталася ДТП

Аварія на перетині Троїцької та Леваневського сталася сьогодні вранці.

Сумчани, будь ласка, бережіть себе і оточуючих, не літайте без потреби по місту, світлофори не працюють

Зберігайте, будь ласка, спокій, не наражайте інших на небезпеку!

Право Дтп
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