У Сумах на перехресті сталася ДТП Аварія на перетині Троїцької та Леваневського сталася сьогодні вранці.

Сумчани, будь ласка, бережіть себе і оточуючих, не літайте без потреби по місту, світлофори не працюють

Зберігайте, будь ласка, спокій, не наражайте інших на небезпеку!