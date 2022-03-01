Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:08466

У Сумах триває видача спеціальних перепусток працівникам критичної інфраструктури

За інформацією керуючого справами виконавчого комітету Юлії ПАВЛИК, у Сумах триває видача спеціальних перепусток працівникам критичної інфраструктури, аби ті могли пересуватися містом вдень та під час комендантської години.

Перепустки сумчанам видає управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми». Їх видають для медиків, водіїв комунального транспорту, працівників житлово-комунального господарства та торгівлі.

Зауважимо, комендантську годину запроваджено розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації з 18:00 до 06:00.

Згідно з документом, заборонено перебування громадян у встановлений період доби на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

Юлія Павлик нагадала, що під час комендантської години у Сумах вийти з будинків можна лише у разі оголошення тривоги, щоб прослідувати до найближчого укриття.

СМР

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
Сегодня 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
Сегодня 09:18
Увага! Змінено тривалість комендантської години на Сумщині
27.02.2022 12:27
Сумський водоканал спростовує фейк про зниження якості води
Сегодня 16:32
Соціальні служби Сум працюють в умовах воєнного стану
Сегодня 16:27
У Сумах містяни готують для росіян "Бандера-смузі"
Сегодня 15:38
На Сумщині відбувся обмін полоненими
Сегодня 15:35
Житель Сумщини підірвався в кинутому замінованому танку ворога
Сегодня 15:26
Підняття цін на продукти харчування в умовах війни є неприпустимим, – Держпродспоживслужба.
Сегодня 15:23
У Сумах на перехресті сталася ДТП
Сегодня 15:20
У Великій Писарівці рятувальники ліквідували пожежу магазину (відео)
Сегодня 15:03
В Охтирці під час пекельних обстрілів загинули 24-річний фельдшер та 45-річний водій швидкої
Сегодня 14:44
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.