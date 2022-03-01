У Сумах триває видача спеціальних перепусток працівникам критичної інфраструктури За інформацією керуючого справами виконавчого комітету Юлії ПАВЛИК, у Сумах триває видача спеціальних перепусток працівникам критичної інфраструктури, аби ті могли пересуватися містом вдень та під час комендантської години.

Перепустки сумчанам видає управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми». Їх видають для медиків, водіїв комунального транспорту, працівників житлово-комунального господарства та торгівлі.

Зауважимо, комендантську годину запроваджено розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації з 18:00 до 06:00.

Згідно з документом, заборонено перебування громадян у встановлений період доби на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

Юлія Павлик нагадала, що під час комендантської години у Сумах вийти з будинків можна лише у разі оголошення тривоги, щоб прослідувати до найближчого укриття.

СМР