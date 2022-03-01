Внаслідок артобстрілів Охтирки загинуло щонайменше 70 бійців ЗСУ Російські вороги продовжують обстріли з артилерії місто Охтирка в Сумській області.

Чимало снарядів ворога потрапили у військову частину. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 70 українських військовослужбовців. На місці події працюють працівники ДСНС та добровольці, вони розбирають завали. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Телеграмі.

Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі — під 70 померлих українських бійців, — йдеться в повідомленні.

Очільник облдержадміністрації додав, що окупанти зазначають значних втрат. Трупи знищених російських загарбників збирають по навколишній місцевості представники Червоного хреста, щоб відправити їх з України додому в Росію.