У Сумах рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку 28 лютого о 12:24 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу приватного житлового будинку по вул. Васильківська у м. Суми.

На гасіння залучалося відділення чергового караулу 2-ї державної пожежно-рятувальної частини.

О 12:44 загоряння перекриття було локалізовано на площі близько 8 кв. м, тим самим вдалося запобігти поширенню пожежі на всю покрівлю та перекиданню полум’я безпосередньо на будинок. О 13:05 пожежу ліквідували.

Внаслідок пожежі отримав отруєння чадним газом житель будинку, якого каретою «швидкої» було доправлено до лікарні. За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Головне управління ДСНС України у Сумській області