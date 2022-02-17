У Сумах рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку

На гасіння залучалося відділення чергового караулу 2-ї державної пожежно-рятувальної частини.
О 12:44 загоряння перекриття було локалізовано на площі близько 8 кв. м, тим самим вдалося запобігти поширенню пожежі на всю покрівлю та перекиданню полум’я безпосередньо на будинок. О 13:05 пожежу ліквідували.
Внаслідок пожежі отримав отруєння чадним газом житель будинку, якого каретою «швидкої» було доправлено до лікарні. За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
Головне управління ДСНС України у Сумській області