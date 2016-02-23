Які аптеки працюють 1 березня у Сумах Перелік аптечних закладів, які у вівторок, 1 березня, працюватимуть у місті.

Пацієнтів обслуговуватимуть аптеки по вул. Леваневського, 28 («Аптека 235») до 16:30; вул. Іллінська, 12 («Подорожник») 9:00–16:00; вул. Кооперативна, 1 («Подорожник») 9:00–16:00; вул. Засумська, 14 («Подорожник») до 16:00; вул. Реміснича, 35 («Подорожник») до 16:00; Покровська площа, 8 («Подорожник») 9:00–16:00; вул. Леваневського, 10/1 («БАМ») 9:00–16:00; вул. Троїцька, 21 («Подорожник») до 16:00; вул. Троїцька, 28 («Подорожник») 9:00–16:00; вул. Охтирська, 1/1 («Подорожник») до 16:00, вул. Героїв Крут, 76 («Подорожник») 9:00–16:00; вул. Марко Вовчок, 2 («Подорожник») 9:00–16:00; пр-т Курський, 81А («Подорожник») 9:00–16:00; вул. Г. Кондратьєва, 122 («БАМ») 9:00–16:00; вул. Засумська («Медсвіт») до 16:00.

Аптеки мережі «Бажаємо здоров‘я» працюватитуть за адресами: вул. Харківська, 12 з 10:00; вул. Харківська, 96 з 10:00; вул. Харківська, 32 з 10:00; вул. Леваневского, 26 з 10:00; вул. Горького, 39 з 10:00; пр-т М. Лушпи, 22 з 10:00; вул. Охтирська, 18 з 10:00; пр-т Курський, 105, з 11:00; вул. Петропавлівська, 74, з 11:00.

препарати інсуліну за рецептами та за програмою «Доступні ліки» продовжують відпускати в аптеках, що уклали договори з НСЗУ та наведені в вищезазначеному списку.

Нагадуємо, що управління охорони здоров‘я на доручення міського голови Олександра ЛИСЕНКА розробило Google-карту, на якій вказані аптеки, що продовжують відпускати медичні препарати. Карта оновлюється у відповідності до змін у графіку роботи аптечних закладів.