28.02.2022 Гуманітарно-соціальний напрям по Сумщині Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький відзвітува про гуманітарно-соціальний напрям по Сумщині.

Суми. Ситуація по Веретинівці після артобстрілів 27.02.2022: склом забезпечені в повному обсязі для потреб людей, у яких звичайні вікна. Скло зараз на порізці. По можливості, завтра люди будуть з вікнами. Щодо ремонту будинків питання знаходиться на контролі. Мережа магазинів «Watsons» надала безкоштовно товар гуманітарному штабу для потреб тероборони (станки для гоління, пінка для гоління, туалетний папір, зубна паста та щітка, паперові рушники, батарейки тощо).

Для потреб тероборони придбано термокружки, батарейки.

Придбано медичні препарати для потреб області.

Забезпечено їжею ТРО.

Торгова марка «Волошкове поле» безкоштовно надала молочні продукти для медичних закладів, зокрема лікарні та пологові будинки.

Відпрацьовується механізм доставки гуманітарного грузу з Польщі та Італії.

Крім того, було надано допомоги від 98 громадян в штаб ТРО.

Штаб надав підтримку продуктами харчування, медикаментами, одягом, засобами гігієни та приладами :

1. Дитячий будинок в Ульянівці

2. ТРО

3. ТРО

4. ТРО

5. Укриття дитячоїлікарня на Івана Сірка, продукти харчування

6. Продукти харчування Арт Училищу

7. ТРО

8. ТРО

9. ТРО

10. ТРО

11. Будинок Дитини 158

12. Підтримка Баси відділення гінекології

13. БП

14. Допомога родині, мати одиначка 2є діток + ще дала прихисток дітям з Охтирки

15. Одинокому дідусю

16. Допомогу життєвонеобхідними ліками отримали 3 жінки, які прийшли у штаб.

Робота по громадам:

До Липоводолинської громади надійшло звернення від Лебединської громади по потребі медичних засобів. На даний час формується необхідна допомога (бинти, вата, медична препарати та інше). Буде передано до громади через волонтерів).

Конотоп. Надано допомогу за потребою. Людям похилого віку, мамам з маленькими дітьми, біженцям, самообороні – всім, хто потребує. Організовано збір/видачу одягу, медикаментів, продуктів харчування та інше. Організовано проживання та харчування людей, які не мають можливості дістатися до місця призначення.

Роменська громада. Штаб розташовано в центрі міста. Організовано збір речей першої необхідності та харчів. Створили запас продуктів, води, ліків та фінансів. Заправили сьогодні паливом тероборону та поліцію. Надали допомогу сім’ї інвалідів, багатодітній сім’ї, незабезпеченим пенсіонерам. Купили та доставили ліки людям похилого віку.