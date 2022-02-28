"Ситуація контрольвана...робота по району з громадами стабілізується на 100%...
Без змін стабільні і допомагають, викладаються на всі 100% - Білопілля і Ворожба! На їх території спокійно, ворожої техніки не помічено.
Громади - ситуація контрольована. З громадами зв'язок не втрачений. Всередині громад всі необхідні заходи, для збереження життєдіяльності проводяться.
Сьогодні збирав штаб у приміщенні РДА. Довів установленні норми і правила поведінки і дії кожного. Голови відзвітували про стан справ по кожній громаді.
Сам, особисто, продовжуюю боротьбу з ворогом серед представників ТРО міста."