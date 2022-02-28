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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:08354

28 лютого: інформація від голови Охтирки Павла Кузьменка та журналіста Максима Еделя

Сумська військова адімінстрація розповсюдила інформаційний звіт за 28 лютого по Охтирці.

Військова частина

Вчора ворожа артилерія накрила військову частину. Продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці. Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців. Дані наших 200х готуємо.
Але ворог теж отримує по заслузі. Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому.

Госпіталь

У госпіталі все добре, медикаменти є. Допомагає Європа, світ. Медперсонал працює на повну силу.
Окупанти сьогодні кинули бомбу в нафтобазу.
Підрозділи ДСНС загасили пожежу через півгодини. На щастя, бомба влучила в нафтоналив, де не дуже багато було палива.
Серед поганих новин − розстріляний сьогодні автомобіль з цивільними в Чупахівці. Вороги на БТРі зупинилися, розстріляли людей, які їхали на автомобілі ВАЗ 99, кинули свій БТР, сіли в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. Також у Чупахівці окупанти відкривали гаражі й крали автомобілі.
Попри обстріли, бомбардування й війська окупанта Охтирський район і сама Охтирка ведуть боротьбу й не падають духом. Тероборона працює. Також з ранку й до обіду працюють магазини та аптеки. Ми не здаємось! Слава Україні! Слава нашій теробороні!

Общество
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