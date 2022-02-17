Нардеп Михайло Ананченко прозвітував про військові перемоги Сумської області Новини найрезультативнішого дня! Сьогодні з самого ранку фільтруємо інформацію та координуємо дії із Збройними силами Україну! По всій території Сумської області є відбиття атак ворога

У Сумській області нашими військами сьогодні було знищено:

- техніка РФ між н.п. Боровеньки та н.п. Московський Бобрик. А це - близько 300 одиниць, що дислокувалися на дорозі (гради, танки, САУ) та рухались в напрямку Лебедина.

- зупинена та частково знищена техніка в селі Куличка ( колишній Лебединський р-н)- 96 танків , 20 градів, 8 заправників.

- поблизу с. Малий Бобрик (колишній Краснопільський р-н. знищено 10 танків.

" Успішна координація між учасниками тероборони, місцевими жителями, які вчасно передавали інформацію, яку ми направляли до ЗСУ, дала свої результати!

Вдячний Збройним силам України та нашій артилерії! У ході операції сьогодні не постраждав жоден мирний житель!",- говорить народний депутат України, голова Сумської обласної організації партії "Слуга Народу" Михайло Ананченко.

Слава Українській Армії!

Слава Україні!