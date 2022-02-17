Нардеп Михайло Ананченко прозвітував про військові перемоги Сумської області

У Сумській області нашими військами сьогодні було знищено:
- техніка РФ між н.п. Боровеньки та н.п. Московський Бобрик. А це - близько 300 одиниць, що дислокувалися на дорозі (гради, танки, САУ) та рухались в напрямку Лебедина.
- зупинена та частково знищена техніка в селі Куличка ( колишній Лебединський р-н)- 96 танків , 20 градів, 8 заправників.
- поблизу с. Малий Бобрик (колишній Краснопільський р-н. знищено 10 танків.
" Успішна координація між учасниками тероборони, місцевими жителями, які вчасно передавали інформацію, яку ми направляли до ЗСУ, дала свої результати!
Вдячний Збройним силам України та нашій артилерії! У ході операції сьогодні не постраждав жоден мирний житель!",- говорить народний депутат України, голова Сумської обласної організації партії "Слуга Народу" Михайло Ананченко.
Слава Українській Армії!
Слава Україні!