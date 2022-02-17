Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:07686

На Сумщині знищили більше сотні одиниць військової техніки окупантів за допомогою байрактара

Сьогодні, 28 лютого, на Сумщині була знищена база російської техніки.

Як повідомляє Сумська військова адміністрація, було знищено 96 танків, 20 градів та 8 заправщиків. Цивільних поряд не було. Спалили точним потраплянням байтакара!

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Увага! Змінено тривалість комендантської години на Сумщині
Вчера 12:27
Веретенівка частково без води
Сегодня 18:29
Обстріл нафтобази в м. Охтирка - розпочато кримінальне провадження
Сегодня 18:19
На Сумщині окупанти розстріляли цивільного чоловіка, який повертався додому на власному авто
Сегодня 18:18
На Сумщині знищили більше сотні одиниць військової техніки окупантів за допомогою байрактара
Сегодня 18:07
Ворог здається! У Сумах виявили ще одного військовослужбовця країни агресора
Сегодня 15:19
У Сумах обмежили продаж деяких продовольчих товарів в одні руки
Сегодня 15:13
На Суми суне ворожа техніка з двох напрямків: залишайтеся у безпечному місці
Сегодня 15:10
У Сумах розробили Google-карту, на якій вказані аптеки у місті, що працюють
Сегодня 15:04
Житлово-комунальна галузь Сум функціонує стабільно - мерія
Сегодня 14:53
Мер Сум про нінішню ситуацію у місті (відео)
Сегодня 14:43
Евакуація на Сумщині наразі не проводиться
Сегодня 14:38
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.