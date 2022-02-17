У Сумах обмежили продаж деяких продовольчих товарів в одні руки

За інформацією відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, обмеження продажу певної групи продовольчих товарів в одні руки в умовах воєнного стану – вимушена необхідність

Відсьогодні суб’єкти господарювання торгівельної мережі міста мають підстави регулювати продаж хлібобулочних, молочних, макаронних виробів, круп тощо.

Такий крок пояснюється обмеженими запасами борошна та наявністю оптових закупок на складах. Мережеві маркети не можуть отримати продукцію від постійних постачальників. Зменшується, скажімо, асортимент, молочної продукції, яка не має тривалих термінів зберігання,

Керівництво магазинів, виходячи з кількості товару, може встановити порядок продажу в одні руки: однієї чи двох хлібин, 1 кг макаронів чи круп, 1 л молока, 1 пачки масла тощо.

За дорученням міського голови Олександра ЛИСЕНКА за підсумками апаратної наради, здійснено заходи щодо контролю за недопущенням підвищення цін у продовольчих магазинах міста та стримування підвищення торгівельних надбавок. Заклади торгівлі не мають наміру підвищувати ціни, однак просять з розумінням поставитися до відсутності акційного товару, відповідно на цінниках буде зазначена реальна ціна товару – без встановлених акцій.