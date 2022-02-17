Житлово-комунальна галузь Сум функціонує стабільно - мерія

«Системи життєзабезпечення міста працюють стабільно. Люди з водою, з теплом, відводяться стоки, електроенергією забезпечені, газом. Ми практично кожного дня збираємося з керівниками житлово-комунального господарства на наради, в робочому порядку вирішуємо питання, які виникають», – повідомив посадовець.

Володимир Войтенко прозвітував про роботи з ліквідації наслідків обстрілу житлового сектору, а також повідомив про те, що, у зв’язку з проблемою виїзду сміттєвозів із Сум, опрацьовано питання тимчасового складування ТПВ в межах міста.

Міський голова доручив профільному заступнику й надалі здійснювати роботу галузі в посиленому режимі, аби забезпечувати належну життєдіяльність міста.

СМР