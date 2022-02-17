У Глухові батько й син зливали пальне з бойових машин У Глухові поліція затримала двох негідників, які вирішили розжитись соляркою із бойових машин, повідомляють у Глухівській міськраді.

Поліція затримала двох негідників, які вирішили розжитись соляркою із бойових машин. Сьогодні, коли одні глухівчани несли і везли до міської ради потрібні речі і були готові віддати останнє, аби тільки бути корисним нашим воїнам, робити внесок у перемогу, інші – мародерили підбиті бронемашини.

Ті машини, які 24 лютого о 5 ранку прийняли на себе першими удар російської колони. Ті, на яких прийняли смертельний бій наші воїни із 16 окремого мотопіхотного батальону.

Дякуємо молодим людям, які зафіксували, як один зливав солярку, а інший стояв на шухері. Найогидніше, що на таке важливе дєло, батько взяв сина.