У Сумах департаментом соціального захисту населення надаються усі послуги для громадян, які потребують допомоги

Вона зауважила, що наразі завдання міської влади, в першу чергу, піклуватися про кожного сумчанина, якому потрібна стороння допомога.

«Відповідно до доручення міського голови, структурними підрозділами, комунальними і приватними установами створені необхідні умови для осіб, які втратили житло. Туди завезені продукти харчування, і створені всі умови для життя, – наголосила Віра Мотречко. – Якщо у вас є такі знайомі, звертайтесь до заступників міського голови, або телефонуйте на служби 102 або 15-80. Всі ці умови є чоловік на 50, або і більше».

Також, Служба у справах дітей, яка опікується дитячими будинками сімейного типу на сьогодні і на найближчий час розв’язала всі питання по харчуванню, надалі ця робота продовжуватиметься.

Заступник очільника Сум повідомила, що в місті є пункти безоплатного харчування, у разі необхідності така допомога надаватиметься кожному, хто її потребує.

Також, за словами заступника міського голови, станом на сьогодні, департаментом соціального захисту населення нараховані всі пільги і субсидії жителям громади, працюють усі підпорядковані департаменту структурні підрозділи.

«Ми створили всі необхідні умови для тих осіб, які потребують догляду – це інваліди, одинопроживаючі громадяни. Працівники галузі соцзахисту працюють спільно з волонтерами, за що всім велика шана і вдячність», – зауважила посадовець.

Своєю чергою міський голова повідомив, що наразі відкрилося багато пунктів гуманітарної допомоги, найбільший з них розташований на вул. Воскресенська. Тому у разі необхідності містяни можуть звертатися туди за допомогою.

СМР