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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:42375

У Сумах департаментом соціального захисту населення надаються усі послуги для громадян, які потребують допомоги

Під час апаратної наради при міському голові Олександрові ЛИСЕНКУ, про роботу галузі соціального захисту населення доповіла його заступник Віра МОТРЕЧКО.

Вона зауважила, що наразі завдання міської влади, в першу чергу, піклуватися про кожного сумчанина, якому потрібна стороння допомога.

«Відповідно до доручення міського голови, структурними підрозділами, комунальними і приватними установами створені необхідні умови для осіб, які втратили житло. Туди завезені продукти харчування, і створені всі умови для життя, – наголосила Віра Мотречко. – Якщо у вас є такі знайомі, звертайтесь до заступників міського голови, або телефонуйте на служби 102 або 15-80. Всі ці умови є чоловік на 50, або і більше».

Також, Служба у справах дітей, яка опікується дитячими будинками сімейного типу на сьогодні і на найближчий час розв’язала всі питання по харчуванню, надалі ця робота продовжуватиметься.

Заступник очільника Сум повідомила, що в місті є пункти безоплатного харчування, у разі необхідності така допомога надаватиметься кожному, хто її потребує.

Також, за словами заступника міського голови, станом на сьогодні, департаментом соціального захисту населення нараховані всі пільги і субсидії жителям громади, працюють усі підпорядковані департаменту структурні підрозділи.

«Ми створили всі необхідні умови для тих осіб, які потребують догляду – це інваліди, одинопроживаючі громадяни. Працівники галузі соцзахисту працюють спільно з волонтерами, за що всім велика шана і вдячність», – зауважила посадовець.

Своєю чергою міський голова повідомив, що наразі відкрилося багато пунктів гуманітарної допомоги, найбільший з них розташований на вул. Воскресенська. Тому у разі необхідності містяни можуть звертатися туди за допомогою.

СМР

Общество
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