У Сумах - безкоштовний проїзд у комунальному транспорті

У ці складні часи підтримка один одного, згуртованість та єднання - запорука перемоги!

Тому я та весь колектив КП СМР "Електроавтотранс" одноголосно підтримали рішення міського голови Олександра ЛИСЕНКА про запровадження безоплатного проїзду у комунальному транспорті. Відтак, з 28 ЛЮТОГО і до скасування воєнного стану в країні, проїзд у тролейбусах та автобусах для УСІХ ПАСАЖИРІВ БЕЗКОШТОВНИЙ.

Ми з гордістю заявляємо: "КП "Електроавтотранс" був, є і надалі буде соціальним перевізником #1 у Сумах"!

З Україною в серці, з вірою у перемогу, з повагою до кожного з вас - Андрій НОВИК та весь наш згуртований колектив КП СМР "Електроавтотранс"