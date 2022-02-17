Як функціонуватимуть галузі економіки Сумщини в умовах воєнного стану? Керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький підписав розпорядження «Про функціонування економіки Сумської області в умовах воєнного стану».

Задля підтримання безперебійного функціонування галузей життєзабезпечення населення та інших галузей економіки області Дмитро Живицький доручив районним військовим адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, організацій та установ:

− забезпечити встановлення посиленої охорони важливих об’єктів економіки та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення;

− вжити заходів для ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

− вжити вичерпних заходів для безперебійного електро -, газо - та водопостачання, відведення та очищення стічних вод, здійснення контролю за якістю питної води, забезпечення зв’язком та телекомунікаційними послугами;

− забезпечити збирання, транспортування, утилізацію та знешкодження побутових відходів;

− упровадити нові графіки руху громадського транспорту, виходячи з наявних можливостей та безпекової ситуації;

− організувати роботу підприємств харчової промисловості, переробних та сільськогосподарських підприємств області, насамперед, для першочергового забезпечення потреб оборони, цивільного захисту, закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення, ураховуючи постачання виключно місцевої сировини та запасів, їх раціональне та економне використання;

− організувати підготовку до проведення посівної кампанії 2022 року, виходячи з наявних ресурсів.