Звернення Дмитра Живицького до жителів Сумщини Шановні мешканці Сумщини! Купа питань куди бігти, що робити і чим допомогти?

Зараз ми для сформуємо контакти людей, які координують роботу тероборони, медицини, роботи з полоненими тощо. За кілька годин це буде розміщено на моїх офіційних сторінках та наших ЗМІ! Будь ласка, дочекайтеся!

Що робити до цього часу?

Організовуйтесь у групи самостійно. Вирішуйте напрям, яким ви будете займатися: соціальна сфера, медична сфера, територіальна оборона. Організовуйтеся, визначайте відповідального у своїй групі і після того, як відповідальна особа, зв’язуйтесь з усіма нашими офіційними координаторами. Усі працюємо.Тримаємося!

Також сьогодні до кінця дня всі мешканці Сумщини отримають інструкції, що робити, коли бачиш техніку ворога, що робити, коли росіяни здаються у полон, що робити, коли бачите надзвичайні ситуації, як себе поводити під час вуличних боїв та як себе поводити, коли звучить сирена.

Всю інформацію по вбитим, пораненим, полоненим зі списками людей по прізвищах, за ці 4 дні теж отримаєте сьогодні після 21:00 на офіційних сторінках. За кілька годин вся ця інформація нами буде розіслана на всіх офіційних сторінках.