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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:28990

Звернення Дмитра Живицького до жителів Сумщини

Шановні мешканці Сумщини! Купа питань куди бігти, що робити і чим допомогти?
Зараз ми для сформуємо контакти людей, які координують роботу тероборони, медицини, роботи з полоненими тощо. За кілька годин це буде розміщено на моїх офіційних сторінках та наших ЗМІ! Будь ласка, дочекайтеся!
Що робити до цього часу?
Організовуйтесь у групи самостійно. Вирішуйте напрям, яким ви будете займатися: соціальна сфера, медична сфера, територіальна оборона. Організовуйтеся, визначайте відповідального у своїй групі і після того, як відповідальна особа, зв’язуйтесь з усіма нашими офіційними координаторами. Усі працюємо.Тримаємося!
Також сьогодні до кінця дня всі мешканці Сумщини отримають інструкції, що робити, коли бачиш техніку ворога, що робити, коли росіяни здаються у полон, що робити, коли бачите надзвичайні ситуації, як себе поводити під час вуличних боїв та як себе поводити, коли звучить сирена.
Всю інформацію по вбитим, пораненим, полоненим зі списками людей по прізвищах, за ці 4 дні теж отримаєте сьогодні після 21:00 на офіційних сторінках. За кілька годин вся ця інформація нами буде розіслана на всіх офіційних сторінках.
Будь ласка, дочекайтеся і зберігайте спокій!
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
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