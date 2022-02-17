Як сьогодні у Сумах працюють лікарні За інформацією Сумської міськради, заклади охорони здоров’я працюють у відповідності до умов.

Планові заходи наразі не проводяться. У разі нагальної необхідності пацієнти можуть звертатися до амбулаторій, всі інші питання слід вирішувати у телефонному режимі з лікарями, з якими укладені декларації.

Станом на 28 лютого у Сумах працюють наступні Центри первинної медико-санітарної допомоги:

- ЦПМСД № 1, амбулаторія (вул. Іллінська 48-50) 8:00 - 12:00 (прийом ведуть три лікаря для дорослих та дітей); амбулаторія (вул. Аніщенко, 10) 8:00 - 12:00 (прийом веде один лікар для дорослих та дітей); амбулаторія (вул. Праці, 3) 8:00 - 12:00, (прийом веде один лікар – педіатр (в будівлі дитячої поліклініки) та два лікаря (в будівлі дорослої поліклініки лікарні №4); амбулаторія по вул. Ковпака, 7, з 8:00 - 12:00 (прийом ведуть два лікаря для дорослих та дітей);

- ЦПМСД № 2, амбулаторія (вул. Привокзальна, буд. 3А), 8:00 - 12:00 (прийом ведуть три лікаря для дорослих та дітей); амбулаторія (вул. Івана Сірка, буд. 33/1), 8:00 - 12:00 (прийом ведуть три лікаря для дорослих та дітей); амбулаторія (вул. Івана Сірка, буд. 3), 8:00 - 12:00 (прийом ведуть два лікаря - педіатра); амбулаторія (вул. Паркова, буд. 1), 8:00 - 12:00 (прийом ведуть три лікаря для дорослих та дітей).

Для тих, хто потребує стоматологічної допомоги, сьогодні, у міській стоматолонічій поліклініці (вул. Паркова, 2/1) з 8:30 до 14:00 ведуть прийом два лікаря-стоматолога для надання ургентної допомоги.

Вакцинація проводиться, всі необхідні довідки видаються, медичні заклади забезпечені харчуванням і медикаментами.

Водночас, створений список медичних препаратів, які можуть знадобитися, вони передані до МОЗ, до обласного штабу та волонтерам.

Також, у Сумах для оперативного підвезення лікарів створено Телеграм–канал, - про це повідомила керуюча справами виконавчого комітету Юлія ПАВЛИК.