Перелік аптечних закладів, які в понеділок, 28 лютого, працюють у Сумах Звертаємо увагу, що препарати інсуліну за рецептами та за програмою «Доступні ліки» продовжують відпускати в аптеках, що уклали договори з НСЗУ та наведені в вищезазначеному списку.

Пацієнтів обслуговують аптеки по вул. Леваневського, 28 («Аптека 235») до 16:30; вул. Іллінська, 12 («Подорожник») з 9:00-16:00; вул. Кооперативна, 1 («Подорожник») з 9:00-16:00; вул. Засумська, 14 («Подорожник») до 16:00; вул. Реміснича, 35 («Подорожник») до 16:00; Покровська площа, 8 («Подорожник») з 9:00-16:00; вул. Леваневського, 10/1 («БАМ») з 9:00-16:00; вул. Троїцька, 21 («Подорожник») до 16:00; вул. Троїцька, 28 («Подорожник») з 9:00-16:00; вул. Охтирська,1/1 («Подорожник») до 16:00, вул. Г. Крут, 76 («Подорожник») з 9:00-16:00; вул. М. Вовчок, 2 («Подорожник») з 9:00-16:00; пр-т. Курський, 81а («Подорожник») з 9:00-16:00; вул. Г. Кондратьєва, 122 («БАМ») з 9:00-16:00; вул. Засумська, («Медсвіт») до 16:00.

Аптеки мережі «Бажаємо здоров‘я» працюють за адресами: вул. Харківська,12 з 10:00; вул. Харківська, 96 з 10:00; вул. Харківська, 32 з 10:00; вул. Леваневского, 26 з 10:00; вул. Горького, 39 з 10:00; пр-т. Лушпи, 22 з 10:00; вул. Охтирська,18 з 10:00; пр-т. Курський 105, з 11:00; вул. Петропавлівська 74, з 11:00.