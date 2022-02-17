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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:51376

Позицію «градів», яка стояла на Суми знищили ЗСУ

Про це повідомив Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Сумщина. Ніч була тихою.

Позицію Градів, яка стояла на Суми знищили наші ЗСУ!

Дякую усім причетним.

Борімося, у нас це добре виходить!

*детальну інформацію по ситуації в області надамо згодом», - йдеться в повідомленні.

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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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